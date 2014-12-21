أوبك: انتعاش النفط متوقع مع نهاية العام 2015

أبلغ الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري رويترز اليوم الأحد أنه يأمل أن يتعافى سعر النفط بنهاية النصف الثاني من 2015.

وقال "لا يمكننا رؤية السوق في الوقت الحالي.. علينا أن ننتظر لنهاية النصف الثاني من 2015 لنرى كيف ستتفاعل السوق مع تلك الأسعار المنخفضة."

من ناحية ثانية قال وزير النفط الكويتي علي العمير إن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ليست بحاجة إلى خفض الإنتاج ولن تعقد اجتماعاً طارئاً، لبحث الأسعار الآخذة بالانخفاض.

وأبلغ رويترز "لا أعتقد أننا بحاجة لإجراء خفض - أعطينا الفرصة للآخرين وهم غير راغبين في القيام بذلك"، مشيرا إلى الدول المنتجة من خارج أوبك.

وكان يرد على سؤال عما سيحدث إذا وافق المنتجون غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا والمكسيك على خفض الإنتاج.

وأضاف "أوبك لن تخفض.. لن يحدث شيء حتى يونيو. لا اجتماع طارئا قبل ذلك الموعد."