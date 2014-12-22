استطلاع رويترز: 74 دولاراً متوسط النفط في 2015

رجح استطلاع شهري أجرته "رويترز" أن تنتعش أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2015، إذ قد يسهم احتمال تباطؤ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث يتم تقليص تخمة الإمدادات التي تفاقمت جراء قرار أوبك عدم خفض إنتاج المنظمة.

وقال كارستن فريتش من كوميرتس بنك "ستنخفض أسعار النفط مما يحد من إغراء الاستثمار في النفط الصخري، وهو ضروري لاستمرار نمو الإنتاج.

وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 30 اقتصاديا ومحللا أن يكون متوسط سعر برنت في العام المقبل 74 دولارا للبرميل، وأن يرتفع إلى 80.30 دولار في عام 2016. وتقل التوقعات للعام المقبل بواقع 8.50 دولار عن متوسط التوقعات في استطلاع رويترز السابق. وكان السعر في استطلاع نوفمبر يقل بواقع 11.20 دولار عن أكتوبر في أكبر خفض لمتوسط التوقعات منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008.

ضرورة تعاون المنتجين

في الوقت ذاته، أكد المتحدثون في مؤتمر الطاقة بأبوظبي ضرورة تعاون المنتجين في استقرار سوق النفط، ويساهم إصرار المنتجين الخليجيين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على تقويض فرص نظرائهم غير التقليديين، لاسيما منتجي النفط الصخري الأميركي، في تعزيز الغموض غير المسبوق حول مستقبل سوق الطاقة، حسب ما أفاد مسؤولون ومحللون.

وقد أسفر قرار اتخذته أوبك الشهر الماضي بعدم خفض إنتاجها عن دفع أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاضات الحادة. وانخفض سعر برميل برنت المرجعي من 115 دولارا في يونيو إلى حوالي 60 دولارا حاليا.

يشار إلى أن الغموض يلف كذلك مدى قدرة سياسة أوبك الحالية على إخراج المنتجين من المصادر غير التقليدية، مثل النفط الصخري من السوق، أو قدرتها على دفع المنتجين التقليديين من خارج أوبك إلى شيء من الاتفاق، ما يزيد من الاضطرابات، وقد يدفع بالأسعار إلى مستويات أكثر انخفاضا.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، قد رأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع السنوي الثالث والتسعين لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) الذي عُقد مساء أمس في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش الاجتماع الوزاري عدة موضوعات، من ضمنها الميزانية السنوية للمنظمة، وأنشطة الأمانة في عدة قضايا مختلفة، مثل المحادثات الدولية في قضايا البيئة والتغيّر المناخي، وكذلك الدراسات التي تقوم بها أمانة المنظمة، وبنك المعلومات البترولية الذي تعمل على إنشائه.