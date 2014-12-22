مصر: تراجع النفط يخفض الدعم بنحو 30 مليار جنيه

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية في مصر إن انخفاض أسعار البترول العالمية التي تشهدها مؤخراً أسواق البترول العالمية يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال النصف الثاني من العام المالي 2014/2015 إذا استمرت مستويات أسعار البترول عند مستوياتها الحالية .

وأشار إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية في موازنة عام 2014/2015 يبلغ حوالي 100 مليار جنيه، وأنه يحقق وفراً محدوداً في الدعم خلال النصف الأول نظراً لأن انخفاض الأسعار العالمية للبترول بدأ من نوفمبر الماضي، حيث كانت مستويات أسعار البترول العالمية عند معدلاتها المرتفعة في النصف الأول، وأنه في حالة استمرار انخفاض الأسعار العالمية خلال النصف الثاني فمن المقدر أن ينخفض إجمالي دعم المنتجات البترولية بحوالي 30 مليار جنيه على مدار العام المالي بالكامل ليسجل حوالي 70 مليار جنيه، مؤكداً أنه مع هذا الوفر المتوقع في الدعم ستستمر الدولة في تحمل مبلغ كبير يبلغ 70 مليار جنيه قيمة الدعم خلال العام .

وأوضح الوزير أن إجمالي الوفر المتوقع في الدعم لن ينعكس مباشرة في صورة سيولة لقطاع البترول والدولة، لأن هناك بعض القطاعات مازالت لديها مشاكل في سداد قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.