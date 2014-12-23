العراق: 103 مليارات دولار العجز رغم رفع إنتاج النفط

قال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، إن مجلس الوزراء وافق، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة لعام 2015 بقيمة 123 تريليون دينار (103 مليارات دولار) يتوقع عجزا 23 تريليون دينار عراقي.

وقال زيباري لرويترز إن الموازنة ستعرض على البرلمان قريبا، وذلك بعد أن تضبط صياغتها لجنة تضم زيباري ويقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة غدا الأربعاء، ثم تحيل مشروع الموازنة بعد ذلك إلى البرلمان.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر من القطاع النفطي وبيانات شحن، إن صادرات النفط العراقية ترتفع في ديسمبر صوب مستويات قياسية مع زيادة إنتاج البلد ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك رغم تداول أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في 5 سنوات.

وأظهرت بيانات شحن للأيام الثلاثة والعشرين الأولى من ديسمبر رصدتها رويترز أن الصادرات من مرافئ جنوب العراق بلغت ما لا يقل عن 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط. وأعطى مصدران في القطاع يراقبان الصادرات تقديرات مماثلة.

وقال مصدر في القطاع لاحظ ارتفاع التدفقات الجنوبية إلى 2.8 مليون برميل يوميا في جزء من الشهر "تبدو هذه كميات كبيرة للغاية. كميات هائلة".

وتنتج المرافئ الجنوبية أغلب النفط العراقي، وهي المنفذ الرئيسي للعراق إلى الأسواق العالمية. وتقع هذه المرافئ بعيدا عن مناطق في البلاد تسيطر عليها جماعة الدولة الإسلامية، وواصلت التصدير رغم الاضطرابات.

وقال مصدران في القطاع إن شركة تسويق النفط (سومو) العراقية تصدر حوالي 180 ألف برميل يوميا من كركوك في شمال البلاد منذ بداية ديسمبر. ويصدر الخام عبر خط أنابيب كردي إلى ميناء جيهان التركي بعدما تعرض خط أنابيب أقدم لهجمات متكررة.

وبذلك يبلغ إجمالي صادرات الخامات العراقية الرئيسية حوالي 2.78 مليون برميل يوميا مقتربا من 2.8 مليون برميل المستوى القياسي المسجل في فبراير قبيل توقف التدفقات من حقول كركوك عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان بسبب هجوم بقنبلة.