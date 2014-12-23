مصر تنفي تأجيل وصول شحنات الغاز من الجزائر

نفت الحكومة المصرية تأجيل وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من الجزائر، وأكدت أن الأمور تسير في وضعها الطبيعي.

وأوضح رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، المهندس خالد عبدالبديع، أنه لا صحة لما نشر فى إحدى الصحف حول تأجيل شحنات الغاز الطبيعي المسال من الجزائر.

وأكد أنه تم الاتفاق خلال زيارة وزير الطاقة الجزائري لمصر في الرابع من ديسمبر الجاري على توريد 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال الجزائري خلال الفترة من إبريل حتى سبتمبر 2015 بمعدل شحنة شهرياً.

وسيتم نهاية هذا الشهر توقيع التعاقد وبحث عدد الشحنات الإضافية التي سيتم استيرادها خلال عامي 2016-2017، كما أوضح أنه يتم حاليا تقييم نتيجة المناقصة العالمية لاستيراد باقي الشحنات من الغاز الطبيعي المسال اللازمة لاحتياجات قطاع الكهرباء.

وكانت مواقع إخبارية قد نقلت على لسان مصادر لم تعلن عنها، أنه من المقرر أن تستورد مصر خمس شحنات من الغاز المسال بنهاية العام الجاري، حجم كل منها 145 ألف متر مكعب، لكنها لا تتوفر على بنية تحتية لاستقبال تلك الشحنات، إذ تأجل وصول المحطة العائمة التي تصنعها شركة نرويجية، والتي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية عن موعده المقرر في سبتمبر الماضي.