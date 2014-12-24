النفط يقفز قرب 62 دولارا بعد نمو قوي للناتج الأميركي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط نحو 3%، الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث من العام بأسرع وتيرة له في 11 سنة في أقوى مؤشر حتى الآن على اكتساب النمو مزيداً من الزخم وأبطل ذلك أثر الضغوط النزولية الناجمة عن وفرة إمدادات المعروض وعزز التوقعات بارتفاع الطلب على الخام.

وعدلت وزارة التجارة الأميركية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة إلى وتيرة سنوية قدرها 5%، من 3.9%، التي أعلنتها في الشهر الماضي. وعزت الوزارة ذلك إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين والشركات عن التقديرات الأولية.

وهذه هي أسرع وتيرة للنمو منذ الربع الثالث من عام 2003. وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغ إجماليها 1.5 نقطة مئوية منذ نشر التقديرات الأولى في أكتوبر.

ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50%، في الأشهر الستة الأخيرة وسجل أقل مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الأسبوع الماضي عند 58.50 دولار ووجد صعوبة في الارتفاع كثيراً فوق 60 دولاراً منذ ذلك الحين.

وارتفع سعر خام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت في عقود فبراير عند التسوية 1.58 دولار أو 2.63%، إلى 61.69 دولار للبرميل.

وقفز سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف عند التسوية 1.86 دولار أو 3.37%، إلى 57.12 دولار للبرميل.