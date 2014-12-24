برنت يهوي دولارين لـ59 دولاراً بضغط المخزون الأميركي

انخفضت أسعار النفط الخام دولارين في البرميل، اليوم الأربعاء، في تعاملات نيويورك بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة في مخزونات النفط الخام الأميركية في الأسبوع الماضي رغم توقعات التجار بانخفاضها.

وانخفضت عقود خام النفط القياسي الأوروبي برنت لشهر أقرب استحقاق 2.10 دولار إلى 59.59 دولار للبرميل الساعة 1535 بتوقيت غرينتش بعدما نزلت في وقت سابق إلى 59.37 دولار للبرميل.

ونزلت عقود النفط الأميركي لشهر أقرب استحقاق 1.85 دولار إلى 55.27 دولار للبرميل بعدما نزلت لأدنى مستوى في الجلسة 55.07 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام 7.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مخالفة تنبؤات لمحللين بهبوط قدره 2.3 مليون برميل.