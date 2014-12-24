بي بي تقترب من الاتفاق مع "روسنفت" على مشروع جديد

قالت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية الروسية اليوم الأربعاء إن شركة النفط العملاقة بي.بي على وشك إتمام صفقة مع شريكتها الروسية الحكومية روسنفت بخصوص مشروع جديد سيعزز خططها الاستثمارية في روسيا رغم العقوبات الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن بي.بي ستدفع ما بين 700 مليون و800 مليون دولار للاستحواذ على 20% من حقل تاس-يورياخ في شرق سيبيريا والذي تقدر احتياطاته بما يصل إلى مليار برميل.

ولن تنتهك هذه الصفقة أي عقوبات أوروبية أو أميركية والتي تحظر على الشركات الغربية تقديم تمويل طويل الأجل لشركة روسنفت والكثير من الشركات الروسية الأخرى.

وجرى فرض العقوبات في وقت سابق هذا العام بهدف معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم وغزوها شرق أوكرانيا. وتحظر العقوبات أيضاً تقديم الخدمات التكنولوجية اللازمة للتنقيب في القطب الشمالي والطبقات الصخرية والمياه العميقة.

وتملك بي.بي حصة تقل قليلاً عن 20%، في روسنفت. وأحجمت الشركتان عن التعليق على تقرير الصحيفة.