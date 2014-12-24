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هبوط مخزونات النفط التجارية للصين 1.83% في نوفمبر

المصدر: بكين – رويترز
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ذكرت نشرة تشاينا أو.جي.بي التي تصدرها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء أن المخزونات التجارية من النفط الخام لدى الصين انخفضت 1.83%، في نهاية نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق.

وأضافت النشرة أن مخزونات البلاد من المنتجات النفطية هبطت أيضا 2.4%، خلال الشهر.

وكانت مخزونات النفط الخام التجارية في الصين انخفضت بنسبة 0.7%، في أكتوبر الماضي عن الشهر السابق، في حين هبطت مخزونات المنتجات المكررة هبطت 5.9%، عن مستوياتها في نهاية سبتمبر الماضي.

وعادة لا تكشف الحكومة الصينية عن مخزونات النفط التجارية أو الاستراتيجية، ما يجعل من الصعب قياس الطلب الحقيقي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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