تراجع برنت لـ59 دولاراً والخام الأميركي يخسر 2%

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الجمعة لتفقد بعض مكاسبها في أوائل التعامل إذ أذكت تخمة إمدادات المعروض في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم المخاوف بشأن هبوط الإنتاج في ليبيا.

وتعرضت السوق لضغوط بفعل تقرير وزارة الطاقة الأميركية الذي أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة 7.3 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر ديسمبر.

وأظهرت بيانات حكومية أن واردات اليابان من الخام تراجعت 17.3 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي لتصل إلى 3.08 مليون برميل. واليابان هي رابع أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن القتال الدائر في البلاد تسبب في خفض الإنتاج هناك إلى 352 ألف برميل يوميا أو نحو نصف متوسطه في نوفمبر.

ونزل سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت عند التسوية 0.79 دولار أو 1.31 في المائة إلى 59.45 دولار للبرميل.

وانخفض سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف عند التسوية 1.11 دولار أو 1.99 في المائة إلى 54.73 دولار للبرميل.