وزير مصري يتوجه للجزائر لتوقيع اتفاق استيراد الغاز

توجه وزير البترول المصري شريف إسماعيل إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين لتوقيع اتفاق تستورد مصر بموجبه ست شحنات من الغاز المسال الجزائري خلال عام 2015.

وقال مصدر بالوزارة طلب عدم الكشف عن اسمه إن توقيع الاتفاق سيتم اليوم أو غدا الثلاثاء، وإن الوزير سيتفاوض أيضا على استيراد شحنات جديدة تصل على مدى عامين بعد 2015.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة البترول أنها اتفقت على استيراد ست شحنات من الغاز المسال الجزائري حجم كل منها 145 ألف متر مكعب خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2015 بمعدل شحنة شهريا.

وقال مسؤول بالوفد المرافق للوزير إن الزيارة تهدف للتفاوض على أسعار توريد الغاز "التي ستنخفض عن ذي قبل بعد انخفاض أسعار النفط في العالم."

وهبطت أسعار النفط نحو 50% منذ يونيو.

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

وفي نوفمبر، قالت شركة هوج النرويجية، إنها وقعت عقدا مدته 5 سنوات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتزويدها بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي، وذلك بنهاية الربع الأول من 2015.

كما تعد مصر حاليا مناقصة لاستئجار مركب ثان لإعادة التغويز من أجل تسهيل استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز وتوخي الشركات الأجنبية الحذر من زيادة الاستثمار، فضلا عن دعم الأسعار ونمو الاستهلاك إلى أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.

وتعتمد مصر البالغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة بكثافة على الغاز لتوليد الكهرباء، ومن ثم تسارع لتدبير إمدادات من الغاز الطبيعي.