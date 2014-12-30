أول تراجع طفيف بمستوى إنتاج أوبك دون 30 مليون برميل

أظهر مسح لحجم إنتاج أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر ونوفمبر هبوط إنتاج المنظمة بمقدار 270 ألف برميل يوميا في ديسمبر، ليتراجع عن المستوى الرسمي الذي تستهدفه المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ يونيو.

واتفقت المنظمة في اجتماع في 27 نوفمبر على الحفاظ على مستوى المستهدف للإنتاج بلا تغيير في النصف الأول من 2015 على الرغم من وفرة في المعروض بالأسواق في تغيير في الاستراتيجية يستهدف الدفاع عن حصة في السوق أكثر من دعم الأسعار.

وفقد برميل النفط نصف قيمته بموجات من التراجع الكبير من 113 دولاراً لبرميل برنت في يونيو إلى 57 دولاراً وفق تداولات اليوم الثلاثاء.