برنت دون 56 دولاراً بأكبر خسارة سنوية منذ 6 سنوات

نزل سعر النفط لأقل من 56 دولاراً للبرميل اليوم الأربعاء واتجه صوب أكبر خسارة سنوية له منذ 2008 متأثراً بضعف الطلب وتخمة المعروض، بسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة ورفض منظمة أوبك خفض الإنتاج.

ونزل سعر خام برنت 49 بالمئة في 2014 مع تباطؤ نمو الطلب وتوسع الولايات المتحدة في الإنتاج في الوقت الذي قررت فيه أوبك التخلي عن استراتيجية خفض الإمدادات لإبقاء سعر الخام قرب 100 دولار للبرميل مفضلة الدفاع عن حصتها بالسوق.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط اليوم مع صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين.

وانكمش قطاع المصانع الصيني في ديسمبر للمرة الأولى في سبعة أشهر وسجلت القراءة النهائية لمؤشر إتش.إس.بي.سي، ماركت لمديري المشتريات 49.6.

وجاءت القراءة النهائية أعلى من قراءة أولية بلغت 49.5 لكنها تقل عن القراءة النهائية لنوفمبر البالغة 50.0 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأي انكماش في قطاع مصانعها قد يكون له تأثير كبير على الطلب.

وتراجع سعر خام برنت 1.72 دولار إلى 56.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1326 بتوقيت غرينتش بعد نزوله في وقت سابق إلى 55.81 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2009.

وانخفض سعر الخام الأميركي 1.19 دولار إلى 52.93 دولار للبرميل.

ومن المنتظر أن تكون الخسائر السنوية لبرنت هي الأكبر له منذ 2008 عندما انهار الطلب بفعل الأزمة المالية العالمية. واستمدت الأسعار بعد ذلك دعما من آخر قرار رسمي لأوبك بخفض الإنتاج.

وتضررت الأسعار أيضا من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام ارتفعت 760 ألف برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 387.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها نحو 100 ألف برميل.