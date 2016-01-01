إنتاج النفط الأميركي ينخفض بـ 113 ألف برميل يومياً

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري صدر الخميس، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض بمقدار 113 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 9.347 ملايين برميل يومياً.



ووفقا لبيانات الإدارة فإن هذا هو أدنى مستوى لإنتاج النفط الأميركي منذ يونيو.



وعدلت الإدارة إنتاج النفط في سبتمبر بزيادة قدرها 71 ألف برميل يومياً إلى 9.46 ملايين برميل، وقالت إن صادرات النفط الخام الأميركية ارتفعت إلى 500 ألف برميل يومياً في أكتوبر من 409 آلاف برميل في الشهر السابق.



وتراجع إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 2.692 مليون برميل يومياً من 2.829 مليون برميل في سبتمبر.



وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إجمالي الطلب الأميركي على النفط في أكتوبر انخفض بـ 1.7% -أو 341 ألف برميل يومياً عن مستواه قبل عام- إلى 19.35 مليون برميل.