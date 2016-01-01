الأحوال الجوية تقلص صادرات الخام من جنوب العراق

قالت وزارة النفط العراقية، الجمعة، إن متوسط صادرات الخام من الحقول الجنوبية انخفض إلى 3.215 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 3.365 مليون برميل يومياً في الشهر السابق في ظل سوء الأحوال الجوية الذي عرقل عمليات التحميل.



وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "جميع صادرات العراق خرجت من المرافئ الجنوبية إذ لم تصدر بغداد أي شحنات نفط من الحقول الشمالية عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي للشهر الثالث على التوالي".



وأضاف جهاد أن إجمالي إيرادات العراق من مبيعات النفط في ديسمبر بلغ 2.973 مليار دولار في حين بلغ متوسط سعر البرميل 29.84 دولاراً.