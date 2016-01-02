فنزويلا تؤجل تصدير الغاز الطبيعي إلى كولومبيا

قالت وزارة المناجم والطاقة الكولومبية إن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة أرجأت تصدير الغاز الطبيعي إلى كولومبيا بسبب عوامل مناخية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الشركة الفنزويلية قالت في رسالة إلى الحكومة الكولومبية إن الصادرات لن تبدأ بسبب "متغيرات مناخية".

وقال البيان "ينص العقد على تسليم 39 مليون قدم مكعبة يومياً من فنزويلا وهو ما يعادل حوالي 3 بالمئة من الإمدادات اليومية في كولومبيا."

وطلبت شركة النفط المملوكة للدولة في كولومبيا من نظيرتها الفنزويلية إعلان موعد جديد قد تبدأ فيه الصادرات.

وتسببت ظاهرة النينو المناخية في جفاف ونقص في المياه في أرجاء كولومبيا.

وتشكل الكهرباء المولدة من المساقط المائية حوالي 70 بالمئة من إمدادات الطاقة في البلد الواقع في الأنديز.

ولم ترد شركة النفط الفنزويلية على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعقيب.