برنت فوق 38 دولارا مع القلق بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما دفع قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران البعض إلى التكهن باحتمال أن يؤدي ذلك إلى تقييد الإمدادات لكن المكاسب تعرضت لضغوط جراء بيانات أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة في آسيا تواجه صعوبات.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في أحدث تحرك 72 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 38 دولارا للبرميل الساعة 1323 بتوقيت جرينتش متراجعة من أعلى مستوياتها أثناء الجلسة عند 38.50 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا إلى 37.33 دولار للبرميل.

وتخطط إيران لزيادة إنتاجها بواقع نصف مليون إلى مليون برميل يوميا بعد رفع العقوبات عنها على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين قالوا إن طهران لا تخطط لإغراق السوق بخامها إذا لم يكن هناك طلب عليه.

وهبطت صادرات إيران من الخام إلى نحو مليون برميل يوميا مقارنة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2011 قبل فرض العقوبات عليها. لكن الارتفاع الذي حققه سعر النفط في وقت سابق تلاشى بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر العاشر على التوالي مما أدى لهبوط أسواق الأسهم الصينية سبعة في المئة وتعليق التداول.

ومازالت أسعار النفط منخفضة بنحو الثلثين منذ منتصف 2014 بسبب تخمة المعروض حيث يضخ المنتجون بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والولايات المتحدة ما بين 0.5 مليون ومليون برميل من النفط يوميا فوق مستوى الطلب.