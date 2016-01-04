انخفاض فاتورة الواردات النفطية لمصر بـ 38.5%

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الاثنين، إن فاتورة واردات بلاده من المواد البترولية انخفضت الآن إلى 400 مليون دولار شهرياً من 650 مليون دولار، أي بنحو 38.5% شهرياً مع تراجع أسعار النفط العالمية.



وتحتاج مصر كل شهر لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت.



وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز: "تراجع أسعار البترول العالمية أدى إلى انخفاض فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز لتصل إلى 650 مليون دولار من بين 850 إلى 900 مليون دولار شهرياً".



وأضاف: "نحن نستورد الآن منتجات بترولية بقيمة 400 مليون دولار شهرياً بعد أن كانت تصل إلى 650 مليون دولار في السابق. أما فاتورة استيراد الغاز المسال فما زالت كما هي عند 250 مليون دولار شهرياً".



وكان الملا قد أبلغ رويترز في نوفمبر الماضي أن فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال تبلغ نحو 800 مليون دولار شهرياً.



واستأجرت مصر سفينتين للتغييز خلال 2015 لأن بإمكانها تصدير الغاز الطبيعي المسال، لكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.



وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.



وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من الثلثين منذ منتصف 2014، وبلغ سعر خام مزيج برنت 38.28 دولار خلال معاملات اليوم.