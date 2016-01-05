العراق يغير اسم "نفط الجنوب" ويؤسس "نفط ذي قار"

قال التلفزيون العراقي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية غيرت اسم شركة نفط الجنوب إلى شركة نفط البصرة، وأسست شركة باسم "نفط ذي قار".

ونفط الجنوب هي الشركة الرئيسية، التي تشرف على حقول النفط في المنطقة الجنوبية من العراق، حيث يتم إنتاج معظم النفط العراقي.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة "نفط ذي قار" العراقية الجديدة، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستشرف على أربعة حقول من بينها حقلا الغراف والناصرية المنتجان بالفعل.



وقال كريم ياسين مدير تشغيل الحقول إن "نفط ذي قار" تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو 200 ألف برميل يومياً هذا العام، من 170 ألف برميل يومياً حاليا. وحتى الآن لا تزال شركة نفط الجنوب تشرف على هذه الحقول.

وقال ياسين إن حقل الغراف ينتج حالياً نحو 100 ألف برميل يومياً، بينما ينتج حقل الناصرية 70 ألف برميل يومياً.



وأضاف أن ذي قار ستسعى إلى استغلال حقل صبة هذا العام بإنتاج مبدئي قدره 30 ألف برميل يومياً، فيما لم يقدم ياسين تفاصيل عن موعد تطوير الحقل الرابع الذي ستشرف عليه الشركة وهو حقل أبو عامود.