النفط يتخلى عن مكاسبه ويحوم حول أقل مستوى في 11 عاماً

بددت أسعار النفط مكاسبها المبكرة، اليوم الأربعاء، متراجعة صوب أقل مستوى في 11 عاماً، إذ بددت المخاوف الناجمة عن تزايد المعروض وارتفاع المخزونات العالمية آثار القلق من التوترات بين أكبر منتجين في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش بلغ خام برنت 36.45 دولار قرب أدنى مستوى له في 11 عاماً (35.98 دولار) الذي بلغه في ديسمبر.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى 36.08 دولار للبرميل، بعدما انخفض 79 سنتاً في الجلسة السابقة.

وقال أيه.أن.زد بنك: "المخاوف المستمرة إزاء نمو الإمدادات بددت تأثير تنامي التوترات في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الأسبوعية التي تحظى بمتابعة السوق اليوم الأربعاء على الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

وتعاني أسواق النفط أيضاً من ضغوط بسبب قوة الدولار الذي حوم قرب أعلى مستوياته في شهر، والذي بلغه أمس الثلاثاء فيما يسعى المتعاملون وراء الملاذات الآمنة.