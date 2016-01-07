النفط الكويتي ينخفض إلى 26,44 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي بـ 1,23 دولار في تداولات أمس الأربعاء، ليبلغ 26,44 دولار أميركي مقابل 27,67 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الخام 6% أمس الأربعاء، مع صدور بيانات تظهر ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية أكثر من المتوقع، وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهو ما يعزز المخاوف من استمرار نمو تخمة المعروض من النفط بالأسواق العالمية.

وانخفض سعر برميل نفط خام مزيج برنت عند التسوية 2,19 دولار ليصل إلى مستوى 34,23 دولار، كما انخفض سعر برميل الخام الأميركي عند التسوية بدولارين ليصل إلى مستوى 33,97 دولار.