النفط يرتفع عن أدنى مستوى في 12 عاماً

قفزت أسعار النفط أكثر من 2% أثناء التعاملات الآسيوية، الجمعة، في أعقاب صعود الأسهم الصينية بعد أن أوقفت بكين تفعيل آلية لتعليق التداول ألقي باللوم عليها في تفاقم خسائر سوق الأسهم، لكن استمرار وفرة إمدادات الخام العالمية يقيد المكاسب.

وفي الجلسة السابقة هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 عاماً، بعد أن سمحت الصين لعملتها اليوان بالتراجع، ما دفع أسواق الأسهم العالمية للهبوط، ثم علقت بكين التداول في أسواق الأسهم بعد أن أدت انخفاضات حادة إلى تفعيل آلية لوقف نظام التداول للمرة الثانية، منذ استحداثها هذا الأسبوع.

ولقيت الأسهم الصينية دعماً من ارتفاع اليوان في التعاملات المبكرة، بعد أن رفع البنك المركزي الصيني سعره الرسمي للمرة الأولى في تسع جلسات للتداول.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق بـ2.30% إلى 34.72 دولار للبرميل، مرتفعة بأكثر من دولارين عن أدنى مستوى لها منذ العام 2004 الذي هوت إليه في جلسة الخميس والبالغ 32.16 دولار.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.16% إلى 33.99 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد هبطت في الجلسة السابقة إلى 32.10 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2003.