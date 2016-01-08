خبير طاقة للعربية نت: طرح أرامكو إيجابي للسوق النفطية

قال الخبير النفطي محمد الشطي، لـ "العربية نت" إن خطوة طرح "أرامكو" للاكتتاب بلا شك تمثل تحولاً اقتصادياً إيجابياً باتجاه الشفافية، ولعل المهم في الموضوع هو أن التخصيص فقط يشمل نسبة بسيطة‏، والانتقال سيكون تدريجياً.

وأضاف الشطي أن هذا الأمر "يحسب للحكومة السعودية في طرح التغير، ومتابعة تأثير التغير أولا بأول، بدلاً من الانخراط السريع في تغيير قد لا تعرف عواقبه".

وحول تأثير طرح "أرامكو"، قال الشطي: "على مستوى السوق النفطية الأمر إيجابي يصب في إعطاء شركة أرامكو صبغة العالمية والتحرك بمهنية أكبر".

ولفت الشطي إلى أن هذا التحول لا علاقة له بالأسعار، ولكن ربما له علاقة باتجاه السعودية لتوفير تمويل للمشاريع.

وقال أيضاً: "تبقى الحكومة السعودية المهيمنة على أرامكو والاحتياطيات النفطية وهو أمر يَضمن الاستقرار".

وأشار الشطي إلى أن الشركات النفطية الحكومية هي ركيزة وأساس في اقتصاد المنتجين، قائلاً: "وعليه لا أعتقد أننا سنشهد تخصيصاً كاملا للشركات الوطنية، ولكن تخصيص واكتتاب جزء من أسهم الشركة، كما أعتقد من الأمور الإيجابيه أيضا في هذا المجال تشكيل علاقات أفضل مع الشركات العالمية والخدماتية".