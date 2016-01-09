النفط يتكبد خسارة أسبوعية بـ10% تجاه 32 دولاراً

تراجعت أسعار النفط الخام لليوم الخامس على التوالي، وأنهت الأسبوع على خسارة 10%، متأثرة باستمرار تخمة المعروض العالمي وقتامة آفاق الطلب.

وتأرجحت عقود برنت والخام الأميركي خلال التعاملات قبل أن تغلق على هبوط طفيف بعدما تخلت الأسهم الأميركية عن مكاسبها الأولية.

وفي الجلسة السابقة، هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما بعد أن هز الهبوط الحاد للأسهم الصينية الأسواق العالمية.

وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا عند التسوية إلى 33.55 دولار بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 32.78 دولار، ونزل يوم الخميس إلى 32.16 دولار أدنى سعر منذ ابريل 2004.

وخلال الأسبوع بأكمله، خسر برنت عشرة بالمئة مقارنة مع خسارة بلغت 11 بالمئة في أول أسبوع من التداول في 2015.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 33.16 دولار للبرميل عند التسوية بعدما نزل خلال الجلسة إلى 32.64 دولار، ونزل إلى 32.1 دولار أدنى مستوى منذ ديسمبر 2003.