منصات النفط الأميركية بأقل معدل تشغيل منذ 12 عاماً

أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع السابع في الأسابيع الثمانية الماضية، لتزيد وتيرة الخفض مع هبوط أسعار الخام لتقترب من أدنى مستوياتها في 12 عاما.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن شركات الحفر أوقفت 20 منصة عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في الثامن من يناير، لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 516 وهو الأقل منذ ابريل 2010 على الأقل.

وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1421 منصة عاملة.

وقالت بيكر هيوز إن الشركات أوقفت 963 منصة إجمالا عن العمل في 2015، وهو أول خفض سنوي في العدد منذ 2002 والأكبر في عام منذ 1988 على الأقل.

وبلغ سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي حوالي 33 دولارا للبرميل، وتتجه لتكبد خسائر بحوالي عشرة في المئة هذا الأسبوع.

وبلغ متوسط سعر الخام الأميركي في الأسبوع الماضي 37 دولارا للبرميل.