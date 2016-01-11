الكويت والعراق يرفعان سعر بيع الخام لآسيا في فبراير

قال مصدر مطلع بتجارة النفط، اليوم الاثنين، إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في فبراير بما يقل 3.05 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.



وبهذا يرتفع سعر البيع الرسمي للنفط الخام الكويتي 0.70 دولار للبرميل عن الشهر السابق، وهو ما يتماشى مع زيادة الأسعار من جانب السعودية.



وكان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في يناير يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.

من جهتها، قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الإثنين، إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير من خام البصرة الخفيف المتجهة إلى آسيا بمقدار 0.65 دولار ليصل إلى متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، ناقصا 2.80 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.



وقالت سومو في بيان بالبريد الإلكتروني، إن سعر خام البصرة الثقيل لذات الشهر تحدد بخصم قدره 7.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.



وتحدد سعر شحنات فبراير من خام البصرة الخفيف إلى أسواق أميركا الشمالية والجنوبية عند مستوى مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت ناقصاً 0.95 دولار للبرميل، أي بانخفاض عن الشهر السابق، في حين نزل سعر بيع خام كركوك إلى الولايات المتحدة ليسجل زيادة 0.20 دولار للبرميل فوق المؤشر.



وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا نزل سعر خام البصرة الخفيف 0.30 دولار ليصل إلى سعر مزيج برنت ناقصا 5.05 دولار للبرميل، بينما استقر سعر شحنات فبراير من خام كركوك دون تغيير عند برنت ناقصا 4.65 دولار للبرميل.