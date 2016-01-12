توقعات بارتفاع صادرات خام البصرة إلى 3.63 مليون برميل

قالت مصادر في قطاع النفط، اليوم الثلاثاء، إن العراق يخطط لتصدير نحو 3.63 مليون برميل من النفط يومياً، من مرافئه النفطية بالجنوب في فبراير، استنادا إلى برنامج تحميل مبدئي.



وقد يتخطى الحجم المبدئي لصادرات فبراير -الذي زاد 8% عن هذا الشهر- المستوى القياسي الذي جرى تصديره في نوفمبر وهو 3.365 مليون برميل يومياً.



وتنوي شركة تسويق النفط العراقية "سومو" تخصيص المزيد من الخام الذي يمكنها توريده، حيث لا تمتلك مساحات تخزين كافية للاحتفاظ بالنفط الفائض إذا زاد الإنتاج عن حجم الصادرات.



ولم يتسن التواصل مع "سومو" على الفور للحصول على تعليق.



ومن المتوقع أن يقود خام البصرة الثقيل زيادة الصادرات في فبراير، حيث قد يبلغ حجم إنتاج الخام الأثقل 959 ألف برميل يومياً، بحسب المصادر ارتفاعاً من 750 ألف برميل يومياً في يناير.



وقالت المصادر إنه من المحتمل تصدير نحو 2.67 مليون برميل يومياً من خام البصرة الخفيف في فبراير، دون تغير يذكر عن يناير.