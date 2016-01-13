أول ارتفاع للنفط بـ8 أيام قرب 32 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، للمرة الأولى في ثمانية أيام مع صدور بيانات تجارية صينية إيجابية وانخفاض غير متوقع للمخزونات الأميركية الأسبوع الماضي، ما دفع المستشمرين للإقبال على شراء العقود الآجلة للخام.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 87 سنتا إلى 31.73 دولار للبرميل الساعة 0954 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل قرب مستويات منخفضة لم يشهدها منذ 12 عاما تقريبا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا إلى 31.32 دولار للبرميل بعد نزوله عن 30 دولارا أمس الثلاثاء.

وقال هانز فان كليف، كبير محللي الطاقة لدى ايه.بي.إن أمرو في أمستردام "فجرت بيانات معهد البترول الأميركي موجة بيع لجني الأرباح، وهذا هو السبب الرئيسي لهذا الارتفاع.

"لكن المعنويات بشكل عام ما زالت سلبية، وهو ما يعني أن المخاطر النزولية لا تزال أكبر من احتمالات الصعود".

وكانت بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت أمس الثلاثاء انخفاضا غير متوقع في المخزونات الأسبوع الماضي.

وقال المعهد إن المخزونات انخفضت 3.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 480.071 مليون مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وأعلنت الصين انخفاض صادراتها بنسبة 1.4 بالمئة فقط بالقيمة الدولارية في ديسمبر، في حين كانت التوقعات تشير إلى هبوطها ثمانية بالمئة في مفاجأة إيجابية للأسواق العالمية.