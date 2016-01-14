أسعار النفط تتسبب في إلغاء مشاريع بـ 170 مليار دولار

قالت وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إن مشاريع في قطاع النفط والغاز بقيمة 380 مليار دولار تأجلت أو ألغيت منذ 2014، في الوقت الذي تخفض فيه الشركات التكاليف لتجاوز أزمة أسعار النفط، وشمل ذلك مشاريع بقيمة 170 مليار دولار كان من المخطط تنفيذها بين 2016 و2020.



وهبطت أسعار النفط 70% منذ منتصف 2014 إلى ما يزيد قليلاً على 30 دولارا للبرميل، حيث أدت زيادة الإنتاج عالميا إلى فائض يصل إلى مئات الآلاف من البراميل يوميا، في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب بشكل ملحوظ وبخاصة في آسيا التي كانت ذات يوم سوقا مزدهرة للخام.



وقالت وود ماكنزي في تقرير نشر، اليوم الخميس، إن شركات النفط والغاز اضطرت لاختيار مسار النجاة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ 2004.



وقال أنجوس رودجر محلل أنشطة المنبع لدى وود ماكنزي: "أثر تدني أسعار النفط على خطط الشركات كان قاسيا. ما بدأ في أواخر 2014 تهذيبا للإنفاق التقديري على التنقيب والمشاريع السابقة للتطوير صار عملية جراحية مكتملة لإلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري".



وقالت وود ماكنزي إنه جرى تأجيل 68 مشروعا كبيرا في المجمل منذ 2014، باحتياطيات مجمعة تبلغ نحو 27 مليار برميل من المكافئ النفطي، وبما يشمل خفضا بقيمة 170 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2020.



وأضافت أن إنتاج 2.9 مليون برميل يوميا من السوائل سيتأجل إلى العقد التالي أي ما يزيد عن حجم ما تنتجه فنزويلا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).