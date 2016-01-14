برنت يهبط عن 30 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2004

تراجع خام برنت إلى مستوى منخفض جديد في 12 عاماً، اليوم الخميس، مع اقتراب وصول معروض إضافي من النفط الإيراني وسط مخاوف من تخمة عالمية وبواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي.

ونزل خام القياس العالمي إلى 29.73 دولار، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2004، ومنخفضاً أكثر من 1.5%. وفي الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر 13 سنتا إلى 30.44 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا إلى 30.83 دولار إثر تراجعه في وقت سابق من اليوم.

والخام الأميركي متداول بعلاوة سعرية نادرة فوق برنت مع تأثر خام القياس العالمي سلبا باحتمالات تدفق مزيد من الخام الإيراني، بعد الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على طهران ربما بحلول غد الجمعة.

وتلك المرة الثانية في يومين التي ينزل فيها برنت عن 30 دولارا للبرميل بعد أن انخفض خام غرب تكساس عن ذلك المستوى يوم الثلاثاء.

وهبطت أسعار عقود خام برنت القياسي العالمي أثناء تعاملات الأربعاء، عن 30 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ الثاني من أبريل 2004.

وهوى برنت إلى 29.96 دولار عند أدنى مستوى له في الجلسة في أعقاب بيانات أظهرت زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والديزل في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.