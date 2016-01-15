النفط يهبط مع ترقب زيادة صادرات الخام الإيرانية

سجلت أسعار النفط هبوطا جديدا في العقود الآجلة، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق زيادة الصادرات الإيرانية مع احتمال رفع العقوبات المفروضة على طهران خلال أيام.

ويتجه مزيج برنت والخام الأميركي نحو تحقيق ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، والهبوط حوالي 20% عن أعلى مستوياتهما هذا العام.

وقد تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها بشأن امتثال إيران للاتفاق الخاص بتقليص برنامجها النووي، خلال اجتماع اليوم الجمعة في فيينا، بما يحتمل معه رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران.

وهبط الخام الأميركي في العقود الآجلة أكثر من 4% إلى 29.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:36 بتوقيت غرينتش، بعد تسجيل أول ارتفاع كبير في 2016 في الجلسة السابقة. وبلغت عقود الخام أدنى مستوى لها في 12 عاماً عند 29.61 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ونزل خام برنت في العقود الآجلة تسليم مارس 95 سنتا إلى 29.93 دولار للبرميل. وفي وقت سابق اليوم الجمعة هبط الخام إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2004 عند 29.73 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود فبراير التي انتهى تداولها أمس الخميس على ارتفاع للمرة الأولى هذا العام عند 31.03 دولار للبرميل.