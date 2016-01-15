صادرات النفط الإيرانية تتجه نحو أعلى مستوى في 9 أشهر

تتجه صادرات النفط الخام الإيرانية إلى تسجيل أعلى مستوياتها في تسعة أشهر في يناير الجاري، مع استعداد المشترين لرفع العقوبات المفروضة عن طهران خلال أيام.

وقال مصدر بالقطاع على دراية بمواعيد تحميل الناقلات في إيران إن "الجمهورية الإسلامية تتجه لشحن 1.10 مليون برميل يومياً من الخام باستثناء المكثفات هذا الشهر".

وتنطوي هذه البيانات الأولية على زيادة نسبتها 21% مقارنة مع صادرات ديسمبر، ومن المرجح أن تؤجج المخاوف من تخمة المعروض العالمي التي دفعت أسعار النفط للهبوط إلى أدنى مستوى لها في 12 عاماً هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يؤكد المفتشون، اليوم الجمعة، امتثال طهران للاتفاق النووي، حيث أزالت إيران قلب مفاعل آراك النووي، وسيزور مفتشو الأمم المتحدة الموقع يوم الخميس المقبل للتحقق من اتخاذ هذه الخطوة الضرورية لتنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

وستمهد عملية التحقق الطريق أمام الإفراج عن أصول بمليارات الدولارات، ورفع الحظر الذي حد من صادرات النفط الإيرانية.

وقالت طهران مراراً إنها ستزيد إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يومياً فور رفع العقوبات.