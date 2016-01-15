قطر ترفع أسعار البنزين 30% ابتداءً من اليوم

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن قطر سترفع الأسعار المحلية للبنزين 30%، اعتبارا من صباح الجمعة، مع تعرض ميزانية البلاد لضغوط من هبوط أسعار النفط والغاز.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها تتوقع عجزاً في ميزانية 2016 قدره 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، وهو أول عجز في 15 عاماً. ومثل دول خليجية أخرى تدرس قطر خفض دعم سخي لاستهلاك الوقود ومنتجات وخدمات أخرى.

وأعلنت شركة قطر للوقود (وقود) أنه تم تعديل أسعار البنزين بنوعيه السوبر والعادي لتصبح 1.3 ريال (0.357 دولار) للتر البنزين السوبر، و1.15 ريال للتر البنزين العادي. والأسعار الجديدة ستظل من بين الأرخص في العالم.

وأوضح بيان صحافي للشركة أن هذه الزيادة تمثل 30% في سعر البنزين السوبر و35% للبنزين العادي.

ولم تذكر الوكالة حجم الوفورات التي ستحققها الحكومة من هذا الإصلاح.