مصر تدرس مشاريع نفطية جديدة بـ8.8 مليار دولار

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر إنها بصدد دراسة عدة مشاريع نفطية جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 8.8 مليار دولار.

ويأتي مشروع مجمع البتروكيماويات بمحور تنمية قناة السويس على رأس قائمة هذه المشاريع، باستثمارات تقدر بنحو 6.8 مليار دولار وبطاقة 2.7 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية باستخدام النافتا.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد دراسة مشروع آخر، وهو إنتاج البروبيلين ومشتقاته الذي تقدر استثماراته بحوالي 2 مليار دولار، إضافة إلى مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من قش الأرز بدلاً من حرقه، باستثمارات تقدر بحوالي 227 مليون دولار وبطاقة 50 ألف طن سنوياً.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، أهمية زيادة القيمة المضافة من مشاريع صناعة البتروكيماويات التي تعد من المشاريع الواعدة، وأهمية زيادة المكون المحلي في مدخلات هذه الصناعة التي تستخدم منتجاتها في العديد من الصناعات المهمة التي تحتاج إليها السوق المحلية.

وأشار إلى أهمية تبني سياسات جادة تستهدف ترشيد الإنفاق وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، والاتجاه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، من أجل اعتماد الميزانية التخطيطية للعام المالي 2016/2017، بحضور شريف سوسة وكيل أول في وزارة البترول لشؤون الغاز، ومحمد طاهر وكيل أول في الوزارة لشؤون البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأشار الوزير إلى ضرورة أن تأخذ الموازنات التخطيطية في اعتبارها المتغيرات التي تشهدها أسواق البترول العالمية، والانخفاض الحاد في الأسعار، وتأثير ذلك على الصناعة. ووجه بضرورة مراجعة مشاريع الخطة القومية للبتروكيماويات لتساير المتغيرات الحالية والعمل على تعظيم العائدات من هذه المشاريع الحيوية.

وأوضح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، محمد سعفان، أنه تم الانتهاء من مشروع توسعات خطي الإنتاج الجديدين بمشروع موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط، الذي بلغت استثماراته حوالي 1.9 مليار دولار بطاقة 1.3 مليون طن، إضافة إلى أنه جارٍ حالياً الانتهاء من مشروع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية الذي تبلغ استثماراته حوالي 1.9 مليار دولار بطاقة 400 ألف طن سنوياً من البولى إيثيلين.