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النفط يغلق دون 30 دولاراً للمرة الأولى في 13 عاماً

المصدر: نيويورك - فرانس برس
منصة للنفط قبالة سواحل طرابلس الليبية
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أغلقت أسعار النفط على ما دون 30 دولارا للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ 12 عاما في معاملات نيويورك، فيما تستعد الأسواق لعودة الصادرات الإيرانية بعد رفع العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي.

وسجل سعر برميل الخام المتوسط (غرب تكساس) تسليم فبراير 29,42 دولار للبرميل، متراجعا بـ1,78 دولار عن اليوم السابق. ويكون برميل النفط في نيويورك قد تراجع بـ7,50 دولار منذ بداية العام، أي نحو 21 في المئة.

ويأتي هذا التراجع الحاد على خلفية التباطؤ الاقتصادي للصين المستورد الرئيسي للنفط، والتوقعات بأن تبدأ إيران على وجه السرعة بتصدير كميات كبيرة من النفط الخام بعد رفع العقوبات النووية عنها، مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح.

وقال جيمس ويليامز من "دبليو تي آر جي إيكونوميكس" إن هذا الأمر "سيضع 500 ألف برميل إضافي في السوق".

كلمات دالّة

#نيويورك, #النفط, #برنت, #الخام, #هبوط

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