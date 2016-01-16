3.3 مليون برميل يومياً صادرات نفط جنوب العراق

قال صلاح مهدي نائب مدير عام شركة نفط الجنوب إن متوسط صادرات العراق من النفط من ميناء البصرة الجنوبي بلغ 3.297 مليون برميل يوميا منذ بداية العام مسجلة متوسطا أعلى منه في ديسمبر دون تأثير يذكر للاشتباكات.

وقال مهدي في مقابلة مع رويترز في البصرة إن العمل في جميع الحقول يسير بشكل طبيعي، مضيفا أن الوضع الأمني جيد للغاية وأنه لا يرى أي تأثير على العمليات النفطية.

وقالت مصادر أمنية إن العراق ارسل قوة مدرعة وقوة من الشرطة إلى البصرة لنزع سلاح السكان مع احتدام المعارك بين فصائل من اهل المنطقة. وفي المتوسط صدر العراق 3.215 مليون برميل من الخام في يوميا في ديسمبر بحسب وزارة النفط. ويأتي أغلب انتاج العراق النفطي من الجنوب.