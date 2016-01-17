السعودية تستحوذ على 12% من صادرات الكيمياويات المصرية

استحوذت السعودية على 12% من صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة المصري خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2015، وحلت في المرتبة الثانية بعد تركيا التي استأثرت بنحو 30% من تلك الصادرات، وفي المرتبة الثالثة جاءت فرنسا باستحواذها على نحو 10% من صادرات القطاع، وكشف تقرير لمجلس التصدير للكيماويات أن صادرات مصر من هذا القطاع تراجعت بنحو 26.1% إلى 20 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقارنة بنحو 27.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2014.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للكيمياويات الدكتور خالد أبو المكارم، أن أغلب صادرات القطاع سجلت تراجعات، تصدرها قطاع الكيماويات العضوية، والذي تراجع بنحو 83% ليسجل 222.6 مليون جنيه مقارنة 1.7 مليار جنيه في نفس الفترة من 2014، تلاه منتجات الأسمدة والتي انخفضت بنحو 48 %لتسجل خلال 11 شهراً 2.18 مليار جنيه مقارنة 4.167 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، تلاه قطاع الأحبار والدهانات والذي تراجع بنحو 39.2 % ليسجل 252.12 مليون جنيه مقارنة 414.94 مليون جنيه. وأضاف ان قطاع الكيماويات المتنوعة والتي تراجعت بنحو 32 % لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي1.07 مليار جنيه مقارنة 1.59 مليار جنيه في 2014 تلاه قطاع منتجات اللدائن والبلاستيك بنحو 17% لتسجل 8.1 مليار جنيه مقارنة 9.8 مليار جنيه تلاه قطاع المنتجات الورقية والذي تراجع بنحو 8 % ليسجل 2.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه، وفقا لصحيفة " اليوم" السعودية.

وأشار أبو المكارم إلى أن صادرات خامات الأقلام سجلت ارتفاعا بنحو 206% خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2015 الى 5.14 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.68 مليون جنيه في الفترة المناظرة من 2014 كما زادت صادرات منتجات الكرتون بنحو 106 % لتصل إلى 35 الف جنيه مقارنة بـ17 ألف جنيه، كما زادت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات بنحو 11 % لتسجل 31.01 مليون جنيه مقارنة 28.05 مليون جنيه. ولفت أبو المكارم إلى أن تركيا احتلت المرتبة الأولى من الدول المستوردة من مصر حيث استحوذت على نحو 30 % من صادرات القطاع تلاها المملكة العربية السعودية بنحو 12 %، وفي المرتبة الثالثة فرنسا باستحواذها على نحو 10 % من صادرات القطاع، لافتاً إلى أن صادرات القطاع إلى السوق الكيني والسوداني بدأت خلال العام الماضي في الاستحواذ على نسبة كبيرة نتيجة البعثات الترويجية التي قام بها المجلس في الفترة الماضية.