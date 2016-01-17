مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر أنها تخطط لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن "الغاز والزيت" في 11 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل في النصف الثاني من السنة المالية الحالية 2015-2016.

وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، خالد عبدالبديع، إن شركته تعتزم توقيع ثلاثة عقود تنمية بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 500 مليون دولار.

كانت إيني أعلنت في أغسطس اكتشاف أكبر حقل معروف للغاز قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط وتكهنت بأن يساعد الكشف في تلبية احتياجات مصر من الطاقة لعقود مقبلة.

وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.

وقال عبدالبديع إن من المستهدف لإجمالي الإنتاج الأولي من المشروعات الجديدة والآبار التنموية للغاز في 2015-2016 أن يبلغ 760 مليون قدم مكعبة يوميا ومن المخطط أن يشهد 2016-2017 تنفيذ خمسة مشروعات جديدة واستكمال أربعة مشروعات من خلال حفر 41 بئرا بإنتاج أولي 995 مليون قدم مكعبة وحوالي 11 ألف برميل مكثفات.

وتستورد مصر حاليا نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار.