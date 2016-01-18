الإمارات: ضخ كميات جديدة من النفط سيضر بالسوق

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن ضخ أي كميات إضافية من النفط سوف "يضر السوق" مؤكدا أن أي إنتاج جديد يدخل السوق سيؤدي إلى تأخر استعادة توازنها.

وكان المزروعي يرد على أسئلة الصحافيين حول زيادة إيران مستوى إنتاجها من النفط بعد رفع العقوبات وذلك على هامش قمة طاقة المستقبل بدورتها السادسة بأبوظبي.



وقال المزروعي للصحفيين: "هل إيران لديها الحق في فعل ذلك؟ نعم بالطبع.. فهي عضو في أوبك ولها الحق... لكن هل سيكون ذلك مفيدا للموقف؟.. لا." وتابع "لدينا تخمة في المعروض ومن سيضخ مزيدا من الإمدادات فإن ذلك سيزيد الوضع الحالي سوءا".