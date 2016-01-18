بعد النزيف الحاد لبرميل النفط دول تبيعه بأقل من تكلفته

بعد التراجعات الحادة في أسعار النفط، باتت ثمانية دول مجبرة على بيع برميل النفط بأقل من تكلفة الإنتاج الفعلية.

ومن بين أكبر الخاسرين منتجو النفط في بريطانيا، حيث تبلغ تكلفة إنتاجهم لبرميل النفط أكثر من 52 دولاراً، وبحسب الأسعار الحالية تصل خسارة تلك الشركات إلى أكثر من 20 دولاراً في البرميل الواحد، وتأتي البرازيل كثاني أكبر الخاسرين من تراجع أسعار النفط، إذ تقدر تكلفة إنتاج البرميل بالبرازيل نحو 49 دولاراً، فيما تحتل كندا المرتبة الثالثة بتكلفة تبلغ 41 دولاراً للبرميل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن تقرير لشركة "ريستاد إنرجي" الدولية لأبحاث واستشارات الطاقة، أن تكلفة برميل النفط تصل في الولايات المتحدة والنرويج إلى 36 دولاراً لكل برميل، فيما تتراوح تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري بالولايات المتحدة بين 30 و 70 دولاراً للبرميل، أما تكلفته في نيجيريا فتقدر بحوالي 31.6 دولاراً، وفي كولومبيا 35.3 دولاراً، فيما يبلغ في أنغولا 35.4 دولاراً.

ويشير التقرير إلى أن تكاليف الإنتاج التشغيلية تشمل تكاليف ضخ النفط من الحقول وأعمال الصيانة، ومرتبات الموظفين والمهندسين، ونقل النفط إلى مرافئ التصدير وغيرها من التكاليف التشغيلية، في حين أن التكاليف الرأسمالية هي التكاليف المتعلقة بعمليات التنقيب والحفر والمعالجة وبناء المنشآت والأنابيب والمعدات.

ويضيف التقرير أن "الأسعار الحالية للنفط أدت إلى قيام العديد من الشركات العالمية بتخفيض إنفاقها الرأسمالي بنسبة 25% خلال العام 2015، ومن المتوقع أن تخفض إنفاقها بـ25% إضافية خلال العام 2016، عبر تخفيض ميزانيات الحفر والتنقيب وإيقاف بعض المشاريع التي أصبحت غير مجدية وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاج العالمي".