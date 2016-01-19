السعودية تعزز قدرتها في التكرير عبر مصفاة " ياسرف"

من المتوقع أن تسهم مصفاة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ( ياسرف ) التي سيتم افتتاحها رسمياً خلال أيام في تلبية متطلبات الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية للزبائن في الأسواق الرئيسية حول العالم، وهي شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة سينوبيك الصينية.

ولدى مصفاة ياسرف الواقعة في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي للمملكة , القدرة على تكرير 400 ألف برميل في اليوم من الخام العربي الثقيل وإنتاج أكثر من 13.5 مليون جالون في اليوم من أنواع الوقود فائقة النظافة المستخدمة في وسائل النقل ، إضافة إلى المنتجات المكررة عالية القيمة الأخرى.

وتوجد في قلب المصفاة وحدة مُتقدمة للتكسير الهيدروجيني للمقطرات ووحدتان للمعالجة الهيدروجينية بطاقة إنتاجية تبلغ 263 ألف برميل في اليوم من وقود الديزل ذي المحتوى الكبريتي المتدني جداً، ومُجمّع للغازولين مزود بوحدة للتهذيب المستمرب الوسيط الكيميائي قادرة على إنتاج ما يوازي 100 ألف برميل في اليوم من الغازولين النظيف , إضافة إلى مساندة الطلب العالمي على أنواع الوقود لدفع عجلة التنمية الصناعية .

وتمتلك ياسرف وحدة لمعالجة النفط المتبقي عبر تكسيره حرارياً وتحويله إلى غاز ونفتا وفحم بترولي.

ويستخدم الفحم البترولي في محطات توليد الطاقة وفي العديد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، كما ترسل ياسرف إنتاجها من الكبريت الحبيبي إلى مختلف أرجاء العالم،حيث يستخدم غالباً في الأسمدة.

