النفط يهوي لـ27 دولارا مع تفاقم "تخمة عالمية"

واصلت العقود الآجلة للنفط تراجعها اليوم الأربعاء ليلامس الخام الأمريكي أدنى مستوياته منذ 2003 وسط تخمة المعروض العالمي وأنباء مالية سلبية أوقدت شرارة مزيد من المخاوف بخصوص الطلب.

ونزل الخام الأمريكي أكثر من أربعة بالمئة في المعاملات المبكرة ليتراجع إلى 27.32 دولار للبرميل ثم قلص خسائره ليصبح منخفضا 92 سنتا عند 27.54 دولار في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.

كان سعر التسوية للعقد منخفضا 96 سنتا بما يعادل 3.26 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال بارني شيلدروب كبير محللي أسواق السلع الأولية لدى اس.إي.بي في أوسلو "السعر المنخفض ضروري لكبح جماح النفط الصخري على نحو أسرع." وأضاف أن "بيعا واسع النطاق للغاية في شتى الأصول بأنحاء العالم" زاد الضغط على أسعار النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لبرنت 80 سنتا إلى 27.96 دولار للبرميل لكن بعد تراجع إلى 27.70 دولار في وقت سابق من اليوم ليقترب السعر من أدنى مستوى في 12 عاما البالغ 27.67 دولار. كان سعر التسوية للخام تحدد على ارتفاع 21 سنتا أو 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.