موديز تخفض توقعاتها لأسعار النفط مع استمرار تخمة السوق

خفضت وكالة "موديز" توقعاتها لأسعار النفط مع استمرار تخمة المعروض، وقلصت الوكالة تقديراتها لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي وسط احتمال ضخ إمدادات إضافية من إيران.

وأنقصت سعر برنت بواقع 10 دولارات للبرميل والخام الأميركي بـ7 دولارات عن تقديراتها السابقة، بحسب وكالة "رويترز".

وتتوقع "موديز" ارتفاع أسعار برنت والخام الأميركي بـ5 دولارات للبرميل في المتوسط خلال عامي 2017 و2018، فيما تتوقع ارتفاع الإنتاج الإيراني هذا العام بما يعوض أو يتجاوز حجم الانخفاض في الإنتاج بالولايات المتحدة.