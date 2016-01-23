النفط يقفز 10% مع تبديل مراكز المضاربين

قفزت أسعار النفط الخام بنحو عشرة في المئة، مسجلة أحد أكبر مكاسبها اليومية على الإطلاق في ظل موجة برد عززت الطلب على زيت التدفئة، في حين انتهز المستثمرون فرصة وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 2003 لتغطية مراكز بيع.

وقفزت أسعار زيت التدفئة أكثر من عشرة بالمئة مع بدء عاصفة ضخمة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وساعدت عمليات تغطية مراكز البيع- التي يقوم فيها المستثمر بشراء أصول كان قد باعها من قبل بسعر أعلى- في ارتفاع أسعار الخام بنحو 15 في المئة على مدى يومين.

وارتفع سعر خام القياسي العالمي مزيج برنت 2.93 دولار أو ما يعادل عشرة بالمئة إلى 32.18 دولار للبرميل عند التسوية، ليحقق أكبر مكسب يومي له منذ أواخر أغسطس.

وزاد سعر الخام الأميركي 2.66 دولار أو تسعة في المئة إلى 32.19 دولار للبرميل عند التسوية.