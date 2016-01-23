شركات النفط بأمريكا تخفض المنصات للأسبوع التاسع

أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع التاسع في الأسابيع العشرة الماضية ومن المتوقع أن توقف المزيد عن العمل في الأسابيع القادمة بسبب هبوط أسعار الخام لأدنى مستوياتها منذ 2003.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أوقفت خمس منصات عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 22 من يناير كانون الثاني لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 510 وهو الأقل منذ إبريل/نيسان 2010.

وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1317 منصة عاملة.

وقالت بيكر هيوز إن الشركات أوقفت 963 منصة إجمالا عن العمل في 2015 وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل.

وقفز سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من سبعة بالمئة في ظل موجة برد عززت الطلب على زيت التدفئة في حين انتهز المستثمرون فرصة وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 2003 لتغطية بعض مراكز البيع التي راهنت على انخفاض الأسعار.

وبرغم المكاسب لا يزال الخام الأمريكي منخفضا بنحو 15 في المئة منذ بداية العام بسبب تخمة المعروض وضعف الطلب.