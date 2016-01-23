فنزويلا تستعين بروسيا لمحاولة فك شيفرة هبوط النفط

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على العمل معا من أجل الحد من تراجع أسعار النفط الذي يضر بشدة باقتصادي البلدين.

وقال مادورو أمام رؤساء شركات إن بوتين "يؤيد مواصلة العمل من أجل رؤية وخطط مشتركة"، مؤكدا أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي بشأن "الوضع في السوق النفطية".

وتراجعت عائدات فنزويلا التي تملك اكبر احتياطي نفطي في العالم، مع انخفاض أسعار الذهب الأسود منذ عام ونصف العام. وقد انخفض سعر النفط الفنزويلي الى 21,50 دولارا للبرميل الواحد.

ودعت فنزويلا الى اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في شباط/فبراير لمناقشة إجراءات تسمح باستقرار الأسعار.

وأكد مادورو أنه سيواصل ممارسة الضغط على نظرائه في اوبك "إلى أن يفتح الطريق لاستقرار السوق وانتعاشها".

وروسيا هي ثاني بلد منتج للنفط في العالم بعد السعودية، حسب أرقام وكالة الطاقة الدولية. لكنها ليست عضوا في اوبك.

وأدى انخفاض أسعار النفط الى أزمة اقتصادية حادة في فنزويلا أدت الى أزمة سياسية. وقد رفض البرلمان الفنزويلي "حالة الطوارئ الاقتصادية" التي أعلنها الرئيس مادورو بمرسوم في منتصف كانون الثاني/يناير الجاري لمواجهة الأزمة الاقتصادية.