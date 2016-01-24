إيجاس: انخفاض فاتورة استيراد الغاز إلى 3 مليارات دولار

قال خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اليوم الأحد إن فاتورة استيراد الغاز المسال ستنخفض إلى ما بين 2.75 مليار و3 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية 2015-2016 مقارنة مع 3.5 مليار دولار توقعتها مصر في بداية السنة.



وعزا عبد البديع في تصريحات لرويترز انخفاض فاتورة واردات الغاز إلى هبوط أسعار النفط العالمية مؤخرا.



وأصبحت مصر سوقا رئيسية لشحنات الغاز المسال بعد بدء تشغيل محطتي تغييز العام الماضي.