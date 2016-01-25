أسعار النفط تعود للخسائر بـ3% مع تنامي تخمة المعروض

هبطت أسعار النفط 3%، الاثنين مع إعلان العراق عن ضخ إنتاج قياسي مرتفع في سوق تعاني بالفعل من تخمة كبيرة في المعروض ليبدد الخام معظم المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي في واحدة من كبرى موجات الصعود اليومية على الإطلاق.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 83 سنتا إلى 31.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:47 بتوقيت غرينتش ليهبط 2.6%، عن سعر إغلاق يوم الجمعة حين صعد 10%.

ونزل الخام الأميركي 85 سنتا إلى 31.34 دولار للبرميل.

وقالت وزارة النفط العراقية لرويترز الاثنين إن إنتاج النفط بلغ مستوى قياسيا في ديسمبر. وذكرت الحكومة أن حقولها في وسط وجنوب البلاد أنتجت نحو 4.13 مليون برميل يوميا.

وقال مسؤول عراقي آخر في قطاع النفط إن البلاد قد تزيد إنتاجها هذا العام.

وقال هانز فان كليف خبير شؤون الطاقة في ايه.بي.إن أمرو في أمستردام "الأنباء الواردة عن أن العراق ربما بلغ مستوى قياسيا آخر أججت المخاوف من تخمة المعروض."

وأضاف "ستواصل تخمة المعروض الضغط على السوق وإبقاء الأسعار منخفضة."

وقال مندوب إندونيسيا لدى أوبك إن نسبة تأييد المنظمة لاتخاذ خطوات لدعم أسعار النفط الخام ضئيلة، حيث إن عضوا واحدا فقط في المنظمة يدعم عقد اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر.

وأبدى الأمين العام للمنظمة نبرة أكثر تفاؤلا، حيث قال في إحدى الفعاليات في العاصمة البريطانية لندن إنه يرى بعض الإشارات على أن السوق تستعيد توازنها.

وأضاف أن المنتجين من أوبك وخارجها بحاجة إلى العمل معا لحل مسألة التخمة في المعروض لدعم أسعار النفط.

وقال خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو عملاق النفط السعودي على هامش مؤتمر آخر الاثنين إن توازن أسعار النفط سيتحقق في النهاية عند سعر "معتدل" مع استمرار نمو الطلب.