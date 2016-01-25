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الفالح: توازن العرض والطلب سيتحقق عند سعر عادل للنفط

المصدر: الرياض - رويترز
رئيس مجلس إدارة أرامكو، خالد الفالح
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قال خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة أرامكو، عملاق النفط السعودي اليوم الاثنين إن توازن العرض والطلب العالمي على النفط سيتحقق عند سعر "معتدل".

وفي تصريحات للصحافيين على هامش منتدى التنافسية الدولي في الرياض لم يقل الفالح متى سيتحقق التوازن أو عند أي مستويات سعرية.

وذكر الفالح أن بإمكان السعودية تحمل سعر نفط منخفض "لوقت طويل جدا.

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