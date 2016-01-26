أوابك: النفط سيظل دون الـ 100 دولار حتى 2020

توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" تعافي أسعار النفط خلال الفترة المقبلة على أن تظل دون مستوى الـ 100 دولار للبرميل حتى عام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن دراسة نفطية متخصصة أعدتها المنظمة، أن حالة عدم اليقين بشأن تطور العوامل المؤثرة على العرض والطلب النفطي التي أسهمت بشكل رئيس في هبوط الأسعار بشكل حاد منذ شهر يونيو عام 2014، مازالت مهيمنة على الأسواق.

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء "إلى وجود العديد من العوامل المتشابكة التي يتوقع أن ترسم الملامح الرئيسية للمعروض النفطي على المدى القصير.

ولفتت إلى أنه من هذه العوامل الفرضيات المتعلقة بعودة النفط الإيراني والليبي إلى الأسواق وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة وأهمية الاتفاق على تقاسم أعباء تخفيض الإنتاج بين الطرفين على نطاق أوسع في المستقبل.

وأضافت أن من تلك العوامل أيضا مدى انعكاس شموجة انخفاض أسعار النفط التي بدأت منتصف عام 2014 وتواصلت خلال عام 2015 على نشاط الاستثمار في مجال توسعة الطاقات الانتاجية وعلى طفرة انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية والذي كان له الدور الأبرز في تخمة المعروض النفطي في الأسواق.

وقالت الدراسة إن حالات عدم اليقين بشأن افاق الاقتصاد العالمي تلعب دورها في التأثير على طلب النفط فضلا عن الضبابية المحيطة بالآثار المحتملة للتحولات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد الصيني وكذلك التطورات المحتملة لأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن العائدات النفطية لدول " أوابك " تأثرت بشكل ملحوظ جراء التراجع في اسعار النفط إذ تشير التقديرات الاولية الى تراجع اجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الاعضاء بحوالي 132 مليار دولار عام 2014 مقارنة بمستوياتها 2012 بنسبة 18.8 في المائة لتبلغ حوالي 571 مليار دولار خلال عام 2014.

وأفادت أن التوقعات الاولية تشير الى أن إجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الأعضاء ستواصل تراجعها بحوالي 245 مليار دولار عام 2015 أي بنسبة 43% مقارنة بنظيرتها لعام 2014 لتبلغ حوالي 326 مليار دولار خلال عام 2015 وهو مستوى منخفض بحوالي 53.6 % مقارنة بمثيلاتها لعام 2012.

وذكرت الدراسة أن التراجع في اسعار النفط وفي حجم العائدات النفطية للدول الاعضاء انعكس سلبا على اجمالي الايرادات الحكومية العامة التي تراجعت بنحو 70 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في 2013 وبمعدل انكماش 7.7% لتصل 835 مليار دولار عام 2014.

وأوضحت ان هذا التراجع ادى الى تقليص حجم الفائض في الموازنات العامة للدول الاعضاء حيث شهدت تلك الفوائض انخفاضا متزايدا في حجم العجز بموازين المدفوعات في أغلب الدول الأعضاء في " أوابك ".

